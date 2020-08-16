«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Месси

«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, если он решит покинуть клуб, сообщает Mirror.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за аргентинца столько, сколько потребуется.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

Ранее сообщалось, что Месси покинет «Барселону».