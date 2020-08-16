Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стипе Миочич защитил титул в поединке против Даниэля Кормье.

Бой, прошедший на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе единогласным решением судей — 49-46, 49-46, 48-47.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Первый бой между бойцами состоялся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, тогда Кормье отправил соперника в нокаут уже в первом раунде и забрал титул в тяжелом весе. Однако спустя год, 17 августа 2019 года, на UFC 241 в Анахайме Миочич забрал пояс обратно, добыв победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

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