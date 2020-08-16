Футболист «Лиона» Корне: мы поработали всей командой

Футболист французского «Лиона» Максвел Корне прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

В матче 1/4 финала «ткачи» обыграли английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

«Мы встречались с «Сити», и удача снова улыбнулась мне в матче с ними. Но в памяти должно остаться, как здорово мы сегодня поработали всей командой», — сказал Кормье.



Ранее «Лион» показал раздевалку команды после победы над «Манчестер Сити».