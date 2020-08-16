Селюк прокомментировал новость о том, что вылет «МС» из ЛЧ связали с африканским проклятием

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что вылет английского «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов связали с африканским проклятием, передает Sport24.

Напомним, в 1/4 финала турнира «горожане» уступили французскому «Лиону».

«Единственное, что я хочу сказать, так это то, что все, кто поступают несправедливо по отношению к моим футболистам, в конечном счете получают обратку. », — сказал Селюк.

Агент предложил жить дружно, если никто не хочет проблем.

В 2018 году Селюк сказал о том, что африканские шаманы могут наложить проклятие на Хосепа Гвардиолу из-за того, что специалист расстался с футболистом Яя Туре.

Ранее Гвардиола высказался о матче против «Лиона».