Ловрен поделился впечатлениями от игры против «Ростова»
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Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.
«Ростов» — трудный соперник. Они весь матч ждали момента для контратаки, это была непростая игра, но у нас тоже было много моментов, которые мы не смогли забить», — сказал Ловрен.
Ранее Сергей Семак рассказал о сроках возвращения Артема Дзюбы.