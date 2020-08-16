Ловрен поделился впечатлениями от игры против «Ростова»

Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.

«Ростов» — трудный соперник. Они весь матч ждали момента для контратаки, это была непростая игра, но у нас тоже было много моментов, которые мы не смогли забить», — сказал Ловрен.



Ранее Сергей Семак рассказал о сроках возвращения Артема Дзюбы.