Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/2 финала турнира вышли две команды из Франции.

Напомним, парижский «ПСЖ» обыграл в четвертьфинале итальянскую «Аталанту», а «Лион» одержал верх над английским «Манчестер Сити».

В полуфинале «ткачи» сразятся с мюнхенской «Баварией», а парижане разыграют путевку в финал с немецким клубом «РБ Лейпциг».



Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.