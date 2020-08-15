Дзагоев заменен на 27-й минуте матча с «Тамбовом» из-за травмы
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не смог продолжить матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».
На 27-й минуте матча тренерский штаб был вынужден заменить хавбека, он держался за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился белорусский форвард Илья Шкурин.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Дзагоев выйдет с первых минут в матче ЦСКА — «Тамбов».