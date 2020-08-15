Бутырская высказалась о возможности Загитовой совмещать учебу и тренировки

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказалась о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой поступить в университет, передает «Чемпионат.com».

Загитова, которая в этом году закончила школу и сдала ЕГЭ, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».

«Совмещать учебу и профессиональные тренировки сложно. Вспоминая обычную школу — везде нужно проводить много времени. А после физического труда тяжело заниматься умственным», — заявила Бутырская.

Спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она отметила, что собирается сосредоточиться на подготовке к экзаменам и выступлениях в ледовых шоу. Пока неизвестно, будет ли она принимать участие в официальных соревнованиях в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о решении Загитовой учиться на журналистике.