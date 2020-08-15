Байдачный прокомментировал решение Шкурина не играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
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Тренер Анатолий Байдачный прокомментировал решение футболиста московского ЦСКА Ильи Шкурина не играть за сборную Белоруссии из-за президента страны Александра Лукашенко, передает «РБ-Спорт».
«Он что, в футбол для Лукашенко играет? На команду ходят люди, болельщики. Неизвестно, кому он таким решением еще больше навредит. Я его не понимаю», — сказал Байдачный.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.
Ранее белорусская теннисистка Вера Лапко высказалась о протестах в стране.