Байдачный прокомментировал решение Шкурина не играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко

Тренер Анатолий Байдачный прокомментировал решение футболиста московского ЦСКА Ильи Шкурина не играть за сборную Белоруссии из-за президента страны Александра Лукашенко, передает «РБ-Спорт».

«Он что, в футбол для Лукашенко играет? На команду ходят люди, болельщики. Неизвестно, кому он таким решением еще больше навредит. Я его не понимаю», — сказал Байдачный.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

Ранее белорусская теннисистка Вера Лапко высказалась о протестах в стране.