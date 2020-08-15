Белорусская теннисистка Лапко высказалась о протестах в стране

Белорусская теннисистка Вера Лапко высказалась о протестах в стране.

«Белорусы!!! Не надо бояться! Давно не чувствовала себя так хорошо. Спасибо вам за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой. Только вперед! Всех люблю», — написала спортсменка в Instagram.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.



Ранее футболист московского ЦСКА и сборной Белоруссии Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду из-за ситуации в стране.