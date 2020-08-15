Тарас Бурлак стал футболистом «Арсенала»

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Защитник Тарас Бурлак стал футболистом тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Отмечается, что с футболистом подписан долгосрочный контракт.

С 2018 по 2020 год Бурлак выступал за самарские «Крылья Советов».

Ранее «Арсенал» потерпел поражение от «Уфы» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).