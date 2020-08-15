Болельщики «Барселоны» жестко встретили команду после разгрома от «Баварии»

Болельщики каталонской «Барселоны» жестко встретили команду после разгрома от мюнхенской «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает Daily Mail.

Напомним, сине-гранатовые уступили со счетом 2:8.

Отмечается, что фанаты освистали футболистов, а также выкрикивали слово «негодяи». Травле не подверглись только Ансу Фати и Рики Пуиг, которым болельщики аплодировали.



Ранее «Бавария» установила клубный рекорд по количеству голов в одном сезоне.