Игрок «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

Игрок «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Айлендерс» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Washington Post.

Напомним, «Кэпиталз» уступает в серии со счетом 0:2.

«Я верю в команду. Мы все верим друг в друга. Никакой паники, это только 0:2. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы прийти в норму», — сказал Овечкин.



Ранее дубль Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Айлендерс».