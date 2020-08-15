Овечкин забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли — 2020
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли — 2020.
Форвард отличился во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин открыл счет во встрече, поразив ворота соперников на 56-й секунде игры.
Стоит отметить, что первый матч серии «Вашингтон» проиграл.
Ранее сообщалось, что Овечкин поддержал получившего травму Бекстрема.