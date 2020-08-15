Экс-игрок «Барселоны»: Месси разозлится и решит уйти

Бывший игрок «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес выразил мнение о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонской команде, передает Cadena SER.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов испанская команда с разгромным счетом 2:8 проиграла «Баварии». По мнению Мирамонтеса, такой результат может стать причиной того, что Месси примет решение покинуть каталонский клуб.

«Здесь нельзя предъявить претензии малышу, потому что в такой ситуации и сказать нечего. Я вижу опасность, что малыш разозлится, поймет, что здесь ему делать нечего, и решит уйти», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» анонсировал скорые изменения в команде.