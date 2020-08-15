Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в своей карьере, сообщает ESPN Datos.

В четвертьфинале Лиги чемпионов вместе с каталонской командой Месси проиграл «Баварии» со счетом 2:8. Это поражение стало худшим в его карьере: как в клубе, так и в сборной.

До этого крупнейшим для 33-летнего нападающего был проигрыш от сборной Боливии в составе национальной аргентинской команды в 2009 году (1:6).

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь мячей в Лиге чемпионов впервые в истории.