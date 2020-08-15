«Барселона» уволит Сетьена, сообщает источник
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«Барселона» уволит главного тренера Кике Сетьена после крупного поражения от «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Об этом в своем Twitter информирует журналист Фабрицио Романо.
Встреча за выход в полуфинал завершилась разгромом каталонского клуба со счетом 8:2. Стоит отметить, что разговоры об увольнении Сетьена ходят достаточно давно, среди кандидатов на пост нового наставника команды называются Хави, Маурисио Почеттино и Роналда Кумана.
Сетьен тренирует «Барселону» с января 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь мячей в Лиге чемпионов впервые в истории.