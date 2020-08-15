«Барселона» уволит Сетьена, сообщает источник

«Барселона» уволит главного тренера Кике Сетьена после крупного поражения от «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Об этом в своем Twitter информирует журналист Фабрицио Романо.

Встреча за выход в полуфинал завершилась разгромом каталонского клуба со счетом 8:2. Стоит отметить, что разговоры об увольнении Сетьена ходят достаточно давно, среди кандидатов на пост нового наставника команды называются Хави, Маурисио Почеттино и Роналда Кумана.

Сетьен тренирует «Барселону» с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь мячей в Лиге чемпионов впервые в истории.