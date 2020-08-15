Президент «Барселоны» анонсировал скорые изменения в команде

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу анонсировал скорые изменения после вылета команды из четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.

В матче за выход в полуфинал каталонский клуб встречался с мюнхенской «Баварией» и проиграл со счетом 2:8. Впервые в своей истории «Барселона» пропустила восемь мячей в одном матче еврокубков.

«Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решений. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь мячей в Лиге чемпионов впервые в истории.