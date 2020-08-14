«Сочи» и «Химки» не выявили победителя в матче РПЛ

«Сочи» и «Химки» сыграли вничью в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости из Подмосковья. Александр Трошечкин отметился голом на 24-й минуте.

Восстановить равновесие в игре сочинцам удалось на 63-й минуте, когда Кирилл Заика ассистировал Кристиану Нобоа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, по итогам двух туров «Сочи» набрал два очка, «Химки» же заработали свой первый балл после возвращения в Премьер-лигу. В следующем туре команда Владимира Федотова примет казанский «Рубин», а химчане сыграют в гостях с «Тамбовом».

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Химки» (Московская область) — 1:1

Голы: 0:1 — Трошечкин — 24, 1:1 — Нобоа — 63