Источник выяснил причину отсутствия Тедеско на матче «Спартак» — «Ахмат»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграет с грозненским «Ахматом», из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, немецкий специалист пожаловался на недомогание. На данный момент с ним работают врачи, диагноз выясняется.

Ранее сообщалось, что Тедеско не был включен в заявку на игру с «Ахматом». Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов объяснять причину отсутствия тренера отказался, пообещав поделиться информацией после матча.

Игра «Спартак» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.