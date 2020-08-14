Футболист «Спартака» Мелкадзе продолжит карьеру в «Ахмате»

Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Ахмате». Грозненский клуб арендовал 23-летнего форварда до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грозненцев.

На матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Кубка России футболист будет заявлен под третьим игровым номером.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Тамбов», забив семь мячей и сделав три результативные передачи в 18-ти матчах.

На старте нового сезона «Ахмат» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). 14 августа грозненский клуб в гостях сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 20.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.