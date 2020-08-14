Футболист «Спартака» Мелкадзе продолжит карьеру в «Ахмате»
Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Ахмате». Грозненский клуб арендовал 23-летнего форварда до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грозненцев.
На матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Кубка России футболист будет заявлен под третьим игровым номером.
Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Тамбов», забив семь мячей и сделав три результативные передачи в 18-ти матчах.
На старте нового сезона «Ахмат» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). 14 августа грозненский клуб в гостях сыграет со «Спартаком». Начало встречи — в 20.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в Грозном. «Спартак» и «Ахмат» пришли к соглашению о переходе игрока в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021 г.г.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 14, 2020
Мелкадзе будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3. #Ахмат #Мелкадзе pic.twitter.com/s5M6yQfnJB