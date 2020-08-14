Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой

Стали известны результаты ЕГЭ олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Они опубликованы на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), куда планирует поступать фигуристка.

Спортсменка набрала по русскому языку 51 балл, по обществознанию — 44. Фигуристка планирует поступить в ВУЗ на специальность «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова опубликовала фото после сдачи ЕГЭ.