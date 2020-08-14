Хабиб пожелал «Спартаку» не сниматься с чемпионата России

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о судейском скандале в матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи».

Спортсмен заявил, что не стал бы назначать пенальти в ворота столичного клуба, а также отметил, что его отец Абдулманап Нурмагомедов болел за красно-белых.

«Спартак» переживает не самое лучшее время. Отдохнуть не дали, начался следующий розыгрыш первенства. Хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались», — сказал боец во время пресс-конференции, которая проходит в Москве.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафован на 185 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи».