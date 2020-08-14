Хабиб высказался о возможной карьере в политике

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной карьере в политике после ухода из спорта.

«Насчет политики у меня нет планов. Как спортсмен, я не закончился. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт. Не думаю, что нужно кресло или кабинет, чтобы помочь окружающим», — сказал боец во время пресс-конференции, которая проходит в Москве.

Чемпион UFC провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее российский спортсмен не исключил ухода в политику после завершения карьеры.