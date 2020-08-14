Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Калгари»
«Даллас Старз» переиграл «Калгари Флэймз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.
Счет в матче на 19-й секунде открыл форвард «огоньков» Диллон Дюбе.
Александр Радулов быстро счет сравнял, а на 12-й минуте Миро Хейсканен вывел «Старз» вперед. Финну ассистировал россиянин.
В начале второго периода Хейсканен оформил дубль, а затем Дерек Форборт и Кори Перри обменялись голами.
В середине третьей 20-минутки форварды канадской команды Тобиас Ридер и Сэм Беннетт смогли сравнять счет, однако за 40 секунд до конца встречи защитник техасцев Джейми Олексяк принес победу своей команде.
Таким образом, «Даллас» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третья встреча пройдет 15 августа.
Ранее сообщалось, что Радулов набрал первые очки в текущем плей-офф НХЛ.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 2-й матч
«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — 5:4 (2:1, 2:1, 1:1)
0:1 — Дюбе (Броди) 0:19
1:1 — Радулов (Бенн, Клингберг) — 02:42
2:1 — Хейсканен (Радулов) — 11:14
3:1 — Хейсканен (Бишоп, Клингсберг) — 24:50
3:2 — Форборт — 33:00
4:2 — Перри (Хинц) — 35:05 (5х4)
4:3 — Ридер — 52:30 (4х5)
4:4 — Беннетт (Линдхольм. Годро) — 57:11 (5х4)
5:4 — Олексяк (Перри, Янмарк) — 59:20