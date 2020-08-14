Александр Радулов набрал первые очки в текущем плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» отметился своими первыми результативными действиями в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «звезды» встречаются с «Калгари Флэймз». Огоньки открыли счет уже на 19-й секунде, когда точным броском отметился Диллон Дюбе.

На третьей минуте «Даллас» счет сравнял, благодаря усилиям Радулова. Российский форвард получил шайбу от Джейми Бенна и ассистировал Тайлеру Сегину. На 12-й минуте 34-летний хоккеист вновь отметился голевой передачей, после которой Миро Хейскане вывел «Старз» вперед. На момент написания новости команды доигрывали первый период.

С учетом квалификационного раунда Радулов проводит свой пятый матч. До результативной передачи он набрал только в общей сумме шесть минут штрафа.