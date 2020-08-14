Гэтжи о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: трагедия только мотивирует Хабиба

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), поделился мнением о том, повлияет ли на его следующего соперника, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, трагедия в семье. 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался тренер и отец россиянина Абдулмапан Нурмагомедов.

«Хабиб — чемпион, он очень сильный боец. Все мы знаем, что в семье Нурмагомедовых произошла трагедия. Думаю, это только больше мотивирует Хабиба и он будет очень серьезно настроен», — цитирует Гэтжи ТАСС.

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи за титул чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254. Предполагается, что соревнования пройдут на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби.

В своей карьере Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, не потерпев ни одного поражения. Его последний поединок датирован 7 сентября 2019 года, когда он одержал досрочную победу над еще одним представителем США Дастином Порье. В активе Гэтжи 22 победы в 24 поединках. Претендентом на титул в легком весе он стал 9 мая 2020 года, когда нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 249.