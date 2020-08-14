Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения во втором матче серии с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «мундиров».

Открыл счет в матче на шестой минуте российский нападающий «молний» Никита Кучеров.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Мюррей, Оливер Бьёрстранд и Александер Веннберг.

Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1. Третий матч состоится в ночь на 16 августа по московскому времени на «Скотиабанк-Арене» в Торонто».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 05:24

1:1 — Мюррей (Дюбуа) — 12:52

1:2 — Бьёрстранд (Дюбуа, Тексье) — 18:35 (5х4)

1:3 — Веннберг (Фуди, Фолиньо) — 51:27