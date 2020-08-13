Действующая чемпионка US Open отказалась от участия в турнире

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире.

«После разговоров с близкими я приняла тяжелое решение не ехать в Нью-Йорк. Победа на US Open — высшее достижение в моей карьере. Я буду грустить из-за того, что меня не будет там в этом году», — написала канадка в Twitter.



Напомним, турнир состоится в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.



Ранее сообщалось о том, что Светлана Кузнецова не будет участвовать в US Open 2020 года.