Сетьен сравнил Левандовски и Месси

Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.

«Левандовски является великим футболистом, но он уступает Месси. Безусловно, он проводит отличный сезон, ему очень помогают партнеры по команде. Роберт играет хорошо, но и Месси тоже», — сказал Сетьен.

14 августа «Барселона» и «Бавария» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Ранее Месси купил пентхаус в Милане на фоне слухов о его переходе в «Интер».