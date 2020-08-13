Сетьен сравнил Левандовски и Месси
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Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.
«Левандовски является великим футболистом, но он уступает Месси. Безусловно, он проводит отличный сезон, ему очень помогают партнеры по команде. Роберт играет хорошо, но и Месси тоже», — сказал Сетьен.
14 августа «Барселона» и «Бавария» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее Месси купил пентхаус в Милане на фоне слухов о его переходе в «Интер».