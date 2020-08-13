Задержанному футболисту БАТЭ дали семь суток административного ареста

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Игрок борисовского БАТЭ Антон Сарока получил семь суток административного ареста, передает Tut.by.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

В текущем сезоне Сарока провел пять матчей, забив два мяча.

Ранее Евгений Савин высказался о протестах в Белоруссии.