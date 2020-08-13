Судья матча «Спартак» — «Сочи» проходил проверку на полиграфе более шести часов

Судья матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи» Василий Казарцев проходил проверку на полиграфе более шести часов, передает «СЭ».

Напомним, проверка судьи на детекторе лжи прошла 12 августа.

У судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) нет заключения экспертизы. Казарцеву грозит пожизненная дисквалификация.

13 августа проверку пройдет Алексей Еськов, который работал на VAR в данном матче.

Встреча между красно-белыми и черноморским клубом завершилась со счетом 2:2. Оба мяча игроки «Сочи» забили с пенальти.

Ранее Денис Глушаков назвал систему видеопомощи арбитрам ущербом России.