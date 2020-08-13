Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о реакции команды на заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии красно-белых с чемпионата России.

Специалист отметил, что функционер очень любит «Спартак» и поэтому очень эмоционально реагирует на происходящее с клубом.

«Что касается нас, мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. В этом и состоит прелесть нашей работы. В Германии есть поговорка: если про судей ничего не говорят после матча, значит, они хорошо поработали», — цитирует Тедеско Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун решил не снимать «Спартак» с чемпионата России.