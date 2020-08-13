Французский специалист Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону», сообщает Le10sport.

По информации издания, каталонский клуб находится в поисках нового наставника. Сине-гранатовые сделали предложение Венгеру, однако после переговоров тот ответил отказом.

Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Барселона» заняла второе место в прошедшем чемпионате Испании. Действующим тренером команды является Кике Сетьен.

Ранее сообщалось, что бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является кандидатом на пост главного тренера «Барселоны».