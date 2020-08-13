«Сент-Луис» Тарасенко проиграл «Ванкуверу» в матче Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:2 в пользу «касаток». В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, также отличились Элиас Петтерссон, Трой Стечер и Джей Ти Миллер. У проигравшей команды шайбы забросили Дэвид Перрон и Джейден Шварц.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 15 августа.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» обыграла «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

0:1 — Хорват (Хьюз, Миллер) — 04:29 (5x4)

1:1 — Перрон (Шенн, Пьетранджело) — 16:37 (5x4)

1:2 — Петтерссон — 28:37 (5x4)

2:2 — Шварц — 29:49

2:3 — Стечер (Безер, Пирсон) — 45:36

2:4 — Хорват (Пирсон) — 48:01

2:5 — Миллер (Бёзер, Танев) — 59:20 (5x4)