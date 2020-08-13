«Сент-Луис» Тарасенко проиграл «Ванкуверу» в матче Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:2 в пользу «касаток». В составе победителей дубль оформил Бо Хорват, также отличились Элиас Петтерссон, Трой Стечер и Джей Ти Миллер. У проигравшей команды шайбы забросили Дэвид Перрон и Джейден Шварц.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.
Второй матч серии до четырех побед пройдет 15 августа.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» обыграла «Монреаль Канадиенс».
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
0:1 — Хорват (Хьюз, Миллер) — 04:29 (5x4)
1:1 — Перрон (Шенн, Пьетранджело) — 16:37 (5x4)
1:2 — Петтерссон — 28:37 (5x4)
2:2 — Шварц — 29:49
2:3 — Стечер (Безер, Пирсон) — 45:36
2:4 — Хорват (Пирсон) — 48:01
2:5 — Миллер (Бёзер, Танев) — 59:20 (5x4)