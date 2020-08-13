Петр Ян хочет провести бой по правилам бокса
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян хотел бы провести поединок по правилам бокса, передает газета «Известия».
Он заявил, что это было бы возможно после завершения карьеры в ММА.
«Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса», — сказал Ян.
При этом боец отметил, что пока не рассматривал кандидатуру своего противника. Когда ему в шутку предложили ирландского спортсмена Конора Макгрегора, то Ян ответил: «Конор в отпуске».
Ранее сообщалось, что легенда UFC Кормье посетовал на возраст в преддверии супербоя с Миочичем.