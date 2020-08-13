Петр Ян хочет провести бой по правилам бокса

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян хотел бы провести поединок по правилам бокса, передает газета «Известия».

Он заявил, что это было бы возможно после завершения карьеры в ММА.

«Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса», — сказал Ян.

При этом боец отметил, что пока не рассматривал кандидатуру своего противника. Когда ему в шутку предложили ирландского спортсмена Конора Макгрегора, то Ян ответил: «Конор в отпуске».

Ранее сообщалось, что легенда UFC Кормье посетовал на возраст в преддверии супербоя с Миочичем.