«ПСЖ» на последних минутах обыграл «Аталанту» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» на последних минутах обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижского клуба.

Счет в матче открыла «Аталанта» на 26-й минуте, отличился Марко Машалич. Примечательно, что удерживать счет команде удавалось вплоть до 90-й минуты, когда Маркиньос, воспользовавшись ошибкой итальянцев, забил в пустые ворота. Точку в матче поставил Эрик Шупо-Мотинг, который замкнул передачу Килианна Мбаппе и на 90+3 минуте вывел парижан в полуфинал турнира.

Стоит отметить, что «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-1994/95.

Ранее сообщалось, что стали известны составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Аталанта» — «ПСЖ» — 1:2

Голы: 1:0 — Пашалич, 26; 1:1 — Маркиньос, 90; 1:2 — Шупо-Мотинг, 90+3.