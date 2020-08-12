Рой Джонс объяснил перенос боя с Майком Тайсоном

Рой Джонс объяснил перенос боя против Майка Тайсона с 12 сентября на 28 ноября, передает News.ru.

«28 ноября — это выходные, которые выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций», — сказал Джонс.

Также боксер отметил, что перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран.



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