Хабиб: бой с Гэтжи обещает стать лучшим поединком года

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал публикацию телеканала ESPN в Instagram.

В посте была приведена цитата его будущего оппонента Джастина Гэтжи о том, что у американца лучше всех получается «устраивать кровавую бойню и разбивать машины».

«Супер, мне нравятся его слова и самоуверенность. Наш бой обещает стать лучшим поединком 2020 года. У меня есть что показать миру», — написал Нурмагомедов в ответ.

Напомним, что поединок пройдет 24 октября на UFC 254.

Ранее Даниэль Кормье назвал Гэтжи самым сложным соперником для Хабиба.