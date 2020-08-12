Федун решил не снимать «Спартак» с чемпионата России

Московский «Спартак» у себя на официальном сайте опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна.

Напомним, что после скандального матча с «Сочи» (2:2) Федун выразил недовольство судейством, добавив, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата России.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам и представителям СМИ — всем, кто поддержал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет объективнее и свободнее от влияний.

Футбол — честная игра, а никак не инструмент для политических игр или теневой выгоды. Жаль, что для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первый матч нового сезона закончился вопиющей несправедливостью — в порыве негодования к нам присоединились даже фанаты заклятых соперников! Российский футбольный союз (РФС) обязан сделать правильные выводы и не допустить повторения такой ситуации в дальнейшем.

«Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Но в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» за честный футбол!» — отметил владелец красно-белых.

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