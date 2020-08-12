Слуцкий: в матче «Спартака» не было ни одного пенальти

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейские ошибки в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В игре «Рубин» — «Локомотив» (0:2) рефери удалил Слуцкого и не назначил пенальти в ворота «железнодорожников», а в ходе матча «Спартак» — «Сочи» были назначены два спорных одиннадцатиметровых в ворота красно-белых.

«Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворота «Спартака» – на мой взгляд, не было ни одного и близко. Но они даже в этой ситуации пытаются выкручиваться, как-то объяснять. А потом говорят: люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях, что вы делаете, у нас есть семьи и дети. Ну так и вы будьте людьми. Подойди и скажи: я ошибся, извини, пожалуйста.

Ну тогда что ты скажешь, ну суди внимательней. И нет ни красной карточки, ничего, – сказал Слуцкий пресс-службе «Рубина».

Ранее экс-арбитр Алексей Николаев ответил на вопрос о заговоре против «Спартака».