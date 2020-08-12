Слуцкий: арбитр Иванов либо не разбирается в футболе, либо коррумпирован

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о спорном судействе в матче его команды против «Локомотива» (0:2).

По словам специалиста, рефери встречи Сергея Иванова необходимо пожизненно дисквалифицировать. Слуцкий после игры связался с нидерландским арбитром Бьорном Куйперсом, который подтвердил тренеру, что Иванов не назначил чистый пенальти в ворота «Локо».

«Можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно – дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права», — приводит слова Слуцкого «СЭ».

Ранее Слуцкий потребовал отстранить арбитра матча «Рубин» — «Локомотив».