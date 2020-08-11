«Рубин» — «Спартаку»: я знаю, что ты чувствуешь

Казанский «Рубин» отреагировал на неоднозначное судейство в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Главный рефери встречи Сергей Иванов не назначил явный пенальти в ворота «железнодорожников», а после удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и защитника казанцев Сильвие Бегича.

Пресс-служба «Рубина» в Twitter репостнула запись столичного «Спартака» с надписью «Сезон новый, порядки старые», в которым красно-белые выражали несогласие с судейством в игре с «Сочи» (2:2). Казанцы также использовали мем «I know that feel bro» (Я знаю, что ты чувствуешь. — прим. «Газета.Ru»), выразив тем самым солидарность со «Спартаком».

Ранее Слуцкий потребовал отстранить арбитра матча «Рубин» — «Локомотив».