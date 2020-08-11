«Шахтер» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» одержал разгромную победу над «Базелем» в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в немецком Гельзенкирхене, завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. В составе победителей отличились Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. У проигравшей команды отличился Нидерланды Рикки ван Волфсвинкель.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» сыграет с миланским «Интером». Матч пройдет в Дюссельдорфе 17 августа.

Ранее «Шахтер» и «Базель» объявили составы на матч.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Базель» (Базель, Швейцария) — 4:1

Голы: 1:0 — Мораес, 2; 2:0 — Тайсон, 22; 3:0 — Патрик, 75 (пенальти); 4:0 — Додо, 88; 4:1 — ван Волфсвинкель, 90+2.