«Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в матче первого тура РПЛ
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Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче первого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Локомотив» примет «Краснодар», а «Рубин» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален за разговоры с арбитром.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2
Голы: 0:1 — Алексей Миранчук, 2; 0:2 — Баринов, 26.