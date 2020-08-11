Федун не удовлетворен объяснениями арбитров матча «Спартак» — «Сочи»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на объяснения арбитра Василия Казарцева по спорным эпизодам матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. После игры Казарцев заявил, что у него были основания для назначения 11-метровых ударов.

«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» потребовал от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова пожизненно отстранить арбитров Казарцева и Алексея Еськова.