Гол Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Ротором»

Петербургский «Зенит» нанес поражение волгоградскому «Ротору» в матче первого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом», а «Ротор» в Москве сыграет с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Ротор» и «Зенит» объявили составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2

Голы: 0:1 — Дзюба, 21; 0:2 — Дриусси, 79.