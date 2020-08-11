Избитый Широковым арбитр обратился в полицию

Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов заявил, что арбитр Никита Данченков написал заявление в полицию по факту нападения бывшего игрока сборной России Романа Широкова.

10 августа во время любительского матча футболист избил судью, который показал ему красную карточку. Позднее телеканал «Матч ТВ» отстранил эксперта от работы.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса», — цитирует Французова ТАСС.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев опроверг информацию об отстранении экс-футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова от эфиров «Матч ТВ».