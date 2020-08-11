Губерниев сообщил об отстранении Широкова от эфиров

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков отстранен от эфиров на телеканале «Матч ТВ», где выступал в качестве эксперта.

Поводом послужил инцидент во время любительского матча, когда 39-летний Широков напал и избил судью встречи Никиту Данченкова.

«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что адвокат Игорь Бушманов готов защищать Широкова.