Ротенберг — о Кокорине: финансово тягаться со «Спартаком» не пытался

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший поделился мыслями о несостоявшемся переходе Александра Кокорина в его клуб.

Экс-нападающий сборной России, прошлый сезон завершивший именно в «Сочи», после завершения контракта с «Зенитом» вел переговоры о полноценном трансфере в команду с берегов Черного моря, однако в конечном итоге перешел в московский «Спартак».

«Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. На самом деле с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств есть материальные потребности, которые тоже важны».

Не смог финансово тягаться со «Спартаком»? А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте всё равно второстепенны, я считаю», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Ранее Кокорин раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Сочи».